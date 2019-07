Wie China Touristen ausspioniert

Michael Kummer ahnte, was ihm blühen könnte, als er kürzlich nach China reiste. Der Schweizer, der in Wahrheit anders heisst, löschte alle Daten auf seinem Handy und präparierte seinen Laptop so, dass er beim Aufstarten nicht das normale Betriebssystem mit seinen persönlichen Informationen öffnet. Grund für Kummers Vorsicht: der chinesische Überwachungsstaat macht auch vor ausländischen Touristen und Geschäftsreisenden nicht Halt.