Ein vergessenes Land holt auf

«Es gibt keine Industrie hier in der Gegend», sagt Sanjeev Mehan, «alles ist schwierig.» Der Textiltechniker sitzt in der neuen Fabrik, im klimatisierten Büro, vor einem Kaffee. Die meisten Leute gingen nach Russland, um Geld zu verdienen. «Deswegen haben wir hier eröffnet.» Deswegen, und weil sie in Nukus leichter an den Rohstoff kommen, an Baumwolle. In Taschkent gibt es viele Spinnereien, doch in Nukus haben sie wenig Konkurrenz.

Usbekistan ist mit seinen rund 550'000 Quadratkilometern ein grosses Land. Doch der grösste Teil besteht aus unfruchtbaren Wüsten. Foto: Sandro Di Carlo Darsa (PhotoAlto, Laif)

Baumwolle in der Wüste anzubauen war schon immer eine fragwürdige Idee, denn das «weisse Gold» verschlingt viel Wasser. Zu Sowjetzeiten haben die Kommunisten Usbekistan zu ihrem Hauptbaumwolllieferanten erklärt und die Landwirtschaft umgestellt. Später wurde aus dem Sowjetstaat die Diktatur des Islam Karimow. Der herrschte 26 Jahre lang, Usbekistan blieb verschlossen und arm, die Baumwolle das wichtigste Exportgut.

Nun aber baut ein neuer Präsident das Land um: Als Karimow 2016 starb, liess sich sein früherer Ministerpräsident zum Nachfolger wählen. Usbekistan ist unter Schawkat Mirzijajew zwar noch längst keine Demokratie, dazu müsste erst eine echte Opposition entstehen, eine wirklich freie Presse, unabhängige Gerichte. Trotzdem ist vieles besser geworden. Mirzijajew reformiert und öffnet sein Land, aus einem einfachen Grund: damit Geld hineinfliesst. Er hat dafür die Visabestimmungen gelockert und den Wechselkurs freigegeben. Früher dauerte es Monate, usbekische Som zu tauschen, oder man versuchte es auf dem Schwarzmarkt. Der Präsident lässt das Zivilgesetzbuch neu schreiben, und er will die Wirtschaftsstrukturen verändern. Investoren wittern ihre Chance, die meisten kommen aus Russland, China, Korea, der Türkei – und aus Deutschland.

Spinner sollen Bauer werden

In der Spinnerei in Nukus stehen deutsche Maschinen. Sanjeev Mehan, der Mann, der sich mit diesen Maschinen auskennt, ist Inder, Textilexperte. Er arbeitet für die usbekische Firma Plasteks, zur Firmengruppe gehört ausser der Spinnerei in Nukus eine weitere Spinnerei nahe Taschkent, aber etwa auch eine Fabrik, die Plastik verarbeitet. Mehan läuft durch die neue Halle, dorthin, wo die Baumwolle in grossen weissen Ballen ankommt. Er zieht einen Strang heraus, zerzupft ihn in den Händen, sucht nach ausgedünnten Stellen, nach Flocken und Verfilzung. «Das hier ist nicht schlecht», sagt er.

Die Regierung hilft durch Steuererleichterungen, hat der Firma günstigen Kredit gegeben und die lästigen Kontrollen ausgesetzt, für die Beamte früher ständig vorbeikamen. Sanjeev Mehan ist mit den Reformen zufrieden. Nur eine Sache macht ihn nervös: Er soll Farmer werden, weil der Präsident es so will. «Cluster» nennt die Regierung das: Wer Baumwolle spinnen will, soll sie auch selbst anbauen. «Wir haben keine Erfahrung», sagt Mehan. «Wir lernen das. Aber es ist ein grosses Risiko.»