EU freut sich über Klarheit

Kein Rosinenpicken

Der britische Premier geht also von Anfang an wieder unter Zeitdruck in die Verhandlungen über die künftige Partnerschaft mit der EU. Und auch in dieser neuen Phase nach der Scheidung scheinen die europäischen Partner besser aufgestellt. Der EU-Gipfel plädiert in den Schlussfolgerungen für eine möglichst enge künftige Beziehung mit Grossbritannien.

Die künftige Beziehung müsse aber mit Blick auf «Rechte und Pflichten» ausgewogen sein. Ein Rosinenpicken soll es also nicht geben. Die Staats- und Regierungschefs pochen in den Schlussfolgerungen auf ein «level playing field», auf gleiche Spielregeln für Unternehmen und im Handel.

Eine schlechte Nachricht für Boris Johnson ist auch, dass der Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier weitermacht. Der Franzose ist der Angstgegner der Briten. Er hat schon bei den Austrittsverhandlungen erfolgreich alle Versuche der Briten abgewehrt, die anderen 27 EU-Staaten auseinanderzudividieren. Wenn der Brexit etwas bewirkt hat, dann die Geschlossenheit der EU-27. Jetzt, da es um die künftigen Wirtschaftsbeziehungen geht, wird es schwieriger, die Einheit zu bewahren. Michel Barnier soll deshalb auch die Verhandlungen über die künftige Partnerschaft eng koordinieren.

Verfrühte Erleichterung

Schwierige Gespräche inklusive Schuldzuweisungen zwischen Brüssel und London sind vorprogrammiert. Die Erleichterung am Gipfel über den klaren Wahlsieg in London ist deshalb verfrüht. Wenn die künftige Partnerschaft in der kurzen Frist nicht geregelt werden kann, droht Ende 2020 erneut ein Brexit ohne Deal mit den Erschütterungen für die Lieferketten, den Handel und die europäischen Finanzplätze.