Das Ausnahmerecht wird die Regel

Ein zugereister Kleinkrimineller ermordet vor dem Bahnhof von Marseille zwei Studentinnen mit einem Messer: Hätte das ver­hindert werden können? Diese Frage stellten sich viele Franzosen, nachdem bekannt geworden war, dass die Polizei den mit sieben Pässen ausgerüsteten Tunesier einen Tag zuvor wegen Diebstahls festgenommen hatte. Sie wollte ihn des Landes verweisen, doch war der zuständige Beamte am Samstag nicht erreichbar. Ausserdem war in Lyon gerade keine ­Gefängniszelle frei. Am Sonntag schlug der freigelassene Täter zu.

Zufällig verabschiedet die Nationalversammlung nun das neue, seit Monaten heiss dis­kutierte Antiterrorgesetz. Der Erlass folgt auf das Ausnahmerecht, das nach den Bataclan-Anschlägen von 2015 in Kraft ge­treten war und diesen November nach mehreren Verlängerungen auslaufen soll. Die Kernbestimmungen werden übernommen – so etwa die Hausdurchsuchungen, von denen die Polizei unter Notrecht über viertausend vor­genommen hat.

Zustimmen im Eilverfahren

Die Zuständigkeit für solche Anordnungen geht von der Justiz auf die Polizei über. Formell muss ein Richter noch seinen Segen geben, womit das Prinzip der Gewaltenteilung gewahrt ist. Da das Verfahren nicht mehr beim Richter liegt, verfügt er auch nicht mehr über die Geheimdienstinformationen, die dem Polizeigesuch zugrunde liegen. Nam­hafte Juristen meinen deshalb, der Richter müsse im Eilver­fahren blind zustimmen. In der Nationalversammlung kritisierten Vertreter der Linkspartei ­ferner, dass neu eine Vermutung für einen Polizeieinsatz genüge: «Der Verdacht wird dem Beweis gleichgestellt.»

Angesichts der neusten Attentate lief die Parlamentsdebatte auf die Frage hinaus, ob die verfassungsrechtlich heikle Verschärfung der Antiterrorgesetzgebung im Alltag überhaupt etwas nütze. Der Doppelmord in Marseille zeige, dass der beste ­Erlass nichts nütze, wenn die Polizeiverwaltung den Einzelfall falsch einschätze, meinte der Linksabgeordnete Eric Coquerel. Innenminister Gérard Collomb entgegnete, die französische Po­lizei habe seit Jahresbeginn zwölf Attentate verhindert. Das letzte deckte sie in einem Wohnhaus in Paris auf (siehe Box).

Mehrheit für Verschärfung

Das Gesetz wurde schliesslich mit 415 gegen 127 Stimmen an­genommen. Die öffentliche Meinung steht gemäss Umfragen grossmehrheitlich zur Verschärfung. Die Franzosen leben gegen aussen hin relativ stoisch mit der täglichen Bedrohung. Früher undenkbare Polizeimassnahmen wie etwa das Öffnen des Kofferraumdeckels am Auto nehmen sie heute ohne Murren hin; auch begrüssen die meisten die Präsenz von Sicherheitskräften an öffentlichen Orten.

Und ein Antiterrorgesetz kann für die Bevölkerung nicht genug scharf sein. Auch aus diesem Grund hatte das Macron-Lager leichtes Spiel, die rechtspolitischen Einwände einer Petition von fünfhundert Juristen zurückzuweisen. (Berner Zeitung)