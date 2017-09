Der katalonische Abspalter

«Am 1. Oktober wird es ein Unabhängigkeitsreferendum, Urnen und Wahlzettel geben», sagt der starke Mann Kataloniens, der ­katalanische Regierungschef Carles Puigdemont. Der 54-jährige Chefseparatist der abtrünnigen nordostspanischen Region zeigt sich völlig unbeeindruckt von Spaniens Versuch, diese Volksabstimmung zu unterbinden. «Ich werde mich nicht beugen. Wer abstimmen will, wird dies am Sonntag tun können.»

Ihm droht die Verhaftung

Puigdemont nimmt in Kauf, dass er demnächst wegen Ungehorsams und Rebellion angeklagt werden könnte. Und zwar, weil er ein Abspaltungsreferendum organisiert, das vom spanischen Verfassungsgericht untersagt worden ist. In Spaniens Grund­gesetz ist «die unauflösbare Einheit der spanischen Nation» verankert, die zudem im Gesetzestext als «gemeinsame und un­teilbare Heimat alle Spanier» bezeichnet wird.

Spaniens Staatsgewalt machte klar, dass sie das Abstimmungsverbot auf jeden Fall durchsetzen will: Vergangene Woche wurden in der Regionalhauptstadt Barcelona vierzehn hohe Politiker und Beamte aus der Separatisten­regierung Puigdemonts, welche an der Vorbereitung des Volksentscheids beteiligt waren, festgenommen. Ein heftiger Warnschuss, dem bald die Anklage ­Puigdemonts und seines Ministerkabinetts folgen könnte.

Angespannte Lage

Dass dies trotz des offenen Ungehorsams der katalanischen Führung bisher noch nicht geschehen ist, hat wohl taktische Gründe. Die Stimmung auf den Strassen Kataloniens ist jetzt schon so angespannt, dass sich Spaniens konservativer Regierungschef Mariano Rajoy, dem Vernehmen nach, vor dem 1. Oktober darauf beschränken will, die ungesetzliche Abstimmung zu verhindern. Die Strafverfolgung von Puigdemont gilt nur als aufgeschoben.

Seit Tagen fahnden Spaniens Nationalpolizei und die para­militärische Guardia Civil nach Wahlurnen, Stimmzetteln und Propagandamaterial. Sogar die autonome katalanische Polizei wurde unter spanisches Kommando gestellt und soll helfen, mutmassliche Wahllokale, die vor allem in Schulen vorgesehen sind, zu schliessen.

Dabei stossen die Beamten auf regen Widerstand. Bei jeder Razzia sehen sich die Polizisten Hunderten Demonstranten gegenüber. «Wir lassen uns nicht aufhalten», rufen sie. Oder: «Je mehr Polizisten, umso mehr Ja-Stimmen für die Unabhängigkeit.» Bisher beschränken sich die Demonstrationen auf weitgehend gewaltlose Aktionen: Sitzblockaden, Menschenketten, Kundgebungen. Doch die Spannungen steigen.

Das ist genau jene Konfrontation, auf die der Chefstratege ­Puigdemont setzt und die er mit seinen Brandreden anfeuert, in denen er von «Ausnahmezustand» und «Repression» spricht. Puigdemont weiss natürlich, dass es am 1. Oktober kein geordnetes Referendum mit demokratischen Standards geben wird. Aber er hofft, dass diese Kampagne des Ungehorsams, welche Spaniens Staatsgewalt zum Handeln zwingt, seiner Unabhängigkeitsbewegung weiteren Auftrieb gibt.

Puigdemonts Rechnung könnte aufgehen. Die Analysten von Spaniens grösster Zeitung «El País» wie auch von Kataloniens Leitmedium «La Vanguardia» warnen bereits davor, dass das massive Vorgehen von Spaniens Justiz- und Polizeiapparat in Katalonien die Abneigung gegenüber Spanien anfachen werde.

Spanien als Besatzungsmacht

Puigdemont verglich das Vor­gehen der Zentralregierung mit der Unterdrückung der Kultur und Sprache Kataloniens durch die Franco-Diktatur (1939–1975). Ja, «so wie es Franco machte», so laufe es auch jetzt wieder, sagt auch Puigdemont.

Auch in den heutigen demo­kratischen Zeiten wird Spanien innerhalb der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung als eine Besatzungsmacht angesehen. «Die Invasoren werden bald aus Katalonien hinausgeworfen», verkündete Puigdemont schon vor einigen Jahren, als er noch Bürgermeister der katalanischen Costa-Brava-Stadt Girona war.

Erst Anfang 2016 rückte der frühere Journalist an die Spitze der Regionalregierung in Barcelona, die von der Unabhängigkeitsfront Junts pel Sí (Gemeinsam für das Ja) geführt wird. Zusammen mit der kleineren, noch radikaleren Separatismuspartei CUP haben die Sezessionisten die knappe absolute Mehrheit in der katalanischen Regionalkammer.

