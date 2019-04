Die CDU macht Wahlkampf – aber ohne Merkel

Merkel hatte ihren Entschluss Kramp-Karrenbauer gleich nach der Machtübergabe im letzten Dezember mitgeteilt: Da sie jetzt nicht mehr Parteivorsitzende sei, werde sie auch nicht mehr in Wahlkämpfen als Repräsentantin der CDU auf die Bühne treten. Eine Ausnahme stellt die Abschlusskundgebung des Europawahlkampfs Ende Mai in München dar. Dort versammeln sich neben Merkel allerdings noch andere christdemokratische Regierungschefs, etwa der österreichische Kanzler Sebastian Kurz.

Merkel selbst ist als Kanzlerin bis 2021 gewählt, eine weitere Kandidatur hat sie ausgeschlossen. In ihrem Wirken als Regierungschefin, so heisst es im Kanzleramt, verbinde man sie ja sowieso mit der Partei. Und Kramp-Karrenbauer solle die Möglichkeit bekommen, sich möglichst frei von der «alten Chefin» als neue CDU-Vorsitzende in Szene zu setzen.

Wahlkämpfer der Ost-CDU betrachten Merkel sowieso schon länger eher als Bürde denn als Zugpferd.

Merkels Entscheid betrifft nicht nur den Europawahlkampf, sondern auch die kommenden Landtagswahlkämpfe in Bremen, Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Was die Auftritte im Osten angeht, zieht die gebürtige Ostdeutsche damit auch die Lehre aus unerfreulichen Erlebnissen während des Bundestagswahlkampfs vor zwei Jahren. In den östlichen Bundesländern war die Kanzlerin von wütenden Bürgern und Anhängern der Alternative für Deutschland systematisch ausgepfiffen und niedergeschrien worden. Merkel hatte sich nichts anmerken und die Schmähungen stoisch über sich ergehen lassen – aber Lust auf mehr Wahlkampf zwischen Rostock und Dresden hat es bestimmt nicht geweckt.

Anders als im Westen betrachten Wahlkämpfer der Ost-CDU Merkel sowieso schon länger eher als Bürde denn als Zugpferd – trotz ihrer auch nach 14 Jahren Kanzlerschaft immer noch hervorragenden Popularitätswerte. Kramp-Karrenbauer hingegen hätte sich mehr Präsenz Merkels zumindest im Europawahlkampf durchaus gewünscht.

Seit dem Machtwechsel an der CDU-Spitze sind ihre eigenen Beliebtheitswerte stark gesunken, die von Merkel hingegen deutlich gestiegen. Kramp-Karrenbauers Baisse ist vor allem eine Folge ihrer Strategie, mit betont konservativen Tönen zunächst ihre innerparteilichen Gegner hinter sich zu bringen. Auftritte Merkels, als deren Anhängerin Kramp-Karrenbauer ja gilt, hätten das einseitige Bild im Wahlkampf etwas auszubalancieren vermocht.