Die Stunde des Superzeugen

Dessen Aussagen sind derart brisant und offenbar plausibel, dass die römische Staatsanwaltschaft, die den Fall behandelt, ein neues Rechtshilfegesuch nach Ägypten schickte. Ob die Ägypter darauf eingehen, ist fraglich. Bisher sträubten sie sich immer, den Italienern zu helfen. Sie hielten Informationen zurück, zerstörten die Aufnahmen von Überwachungskameras, und sie legten einen Haufen falscher Fährten.

Ein Tischgespräch

Der «Superzeuge» erzählte den Ermittlern von einer Begebenheit, die sich im Sommer 2017 an einer internationalen Sicherheitskonferenz in einem afrikanischen Staat zugetragen haben soll, anderthalb Jahre nach dem Mord also. Ein Tischgespräch, bei dem die Rede auf den «italienischen Jungen» kam. Regeni war 28 Jahre alt, als er starb.

Ein ägyptischer Geheimdienstagent, dessen Name der Zeuge auf einer Visitenkarte abgelesen hat, habe einem Kollegen aus einem anderen arabischen Land im Detail dargelegt, wie sie in Ägypten die politische Opposition bekämpften und wie sie bei dieser Arbeit auch auf Regeni gestossen seien. «Wir dachten, er sei ein britischer Spion», sagte der Agent offenbar.

Sie beschatteten ihn, hörten sein Telefon ab. Am 25. Januar 2016 beschlossen sie, Giulio Regeni zu fassen. Der 25. Januar ist ein zentrales Datum der neueren ägyptischen Geschichte, an diesem Tag jährt sich jeweils der Beginn des Aufstands gegen das Langzeitregime von Hosni Mubarak, die Revolution auf dem Tahrir in Kairo. Auch an diesem fünften Jahrestag waren Grosskundgebungen geplant. Und wieder sollte nicht nur das Ende Mubaraks begangen werden, der Triumph, sondern auch die Ernüchterung. Seitdem der frühere Armeechef Abdel Fattah al-Sisi die Macht übernommen hat, fühlt sich wenigstens ein Teil der Aufstandsgeneration betrogen um ihre Revolution.

Verliebt in Ägypten

Giulio Regeni wollte am Abend an der Geburtstagsfeier eines Freundes teilnehmen, einige Metrostationen entfernt nur von seiner Wohnung. Ganz ruhig war er nicht. Es waren in den Wochen zuvor kuriose Dinge passiert. Für seinen Doktortitel recherchierte er die Rolle der unabhängigen, politisch relevanten Gewerkschaft der Strassenhändler, interviewte ihre Vertreter, nahm an ihren Versammlungen teil. Er war beeindruckt von ihrer Energie, dieser Leidenschaft. Regeni sprach Arabisch, er war verliebt in Ägypten.