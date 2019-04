Die grüne Welle erreicht Merkel

Svenja Schulze, die sozialdemokratische Umweltministerin, packte die Gelegenheit diese Woche beim Schopf und stellte im «Spiegel» ihre Pläne für eine CO 2 -Steuer vor. Sie habe drei Forschungsinstitute beauftragt, eine CO 2 -Abgabe zu erarbeiten, die das Klima schütze, aber sozial fair sei. Als möglichen Einstiegspreis nannte Schulze 20 Euro pro Tonne, allerdings sollen die Preise danach von Jahr zu Jahr schnell steigen. Wie in der Schweiz sollen die Einkünfte aus der Steuer den Bürgern in Form einer Kopfpauschale zurückgezahlt werden. Mittlere und kleine Einkommen sowie Familien könnten so entlastet werden, während Menschen mit hohen Einkommen, grossen Häusern, schweren Autos und vielen Flugreisen stärker belastet würden. Schulze rechnet damit, dass das von Merkel eingesetzte «Klimakabinett» bereits nach den Sommerferien ein konkretes Modell vorschlägt.

Strikter als die Schweiz

Christ- und Sozialdemokraten wollen gleichzeitig unbedingt vermeiden, dass eine neue CO 2 -Steuer eine Protestbewegung auslöst wie in Frankreich. Die Gelbwesten waren zunächst vor allem wegen der Erhöhung der CO 2 -Abgabe auf die Strasse gegangen. Präsident Emmanuel Macron sah sich gezwungen, den Plan aufzugeben, zumindest fürs laufende Jahr.

Der frühere SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat im «Tagesspiegel» dargelegt, wie Deutschland Frankreichs Fehler vermeiden kann. Statt mit den Milliarden aus der Steuer die Staatsfinanzen zu sanieren wie Macron, müsse man das Geld unbedingt an die Bürger zurückgeben. Und zwar nicht wie die Schweiz nur zu 70 Prozent, sondern zu 100 Prozent. Und noch besser, als jedes Jahr zu Weihnachten einen Klimacheck auszustellen, wäre es, die Kopfprämie gleich am Anfang des Jahres vorab auszuzahlen. So kämen Finanzpolitiker oder -minister gar nicht erst auf die Idee, irgendetwas davon abzuzweigen – und sei es für noch so unterstützenswerte Klimaschutzprojekte.