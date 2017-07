Ein Armutszeugnis für die türkische Regierung

Wenn eine Regierung mehr als ein Dutzend Journalisten vor Gericht stellen lässt, weil sie deren Kritik nicht verträgt, ist das ein Zeichen der Schwäche, nicht der Stärke. Das ist der wichtigste Schluss aus dem Prozessauftakt gegen Mitarbeiter der Oppositionszeitung «Cumhuriyet» in Istanbul. Für Freitag wird ein Urteil dazu erwartet, ob die Inhaftierten aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Wann es zum Schlussurteil kommt, ist unklar.

Unter der türkischen Staatsideologie des Jahres 2017 wird Berichterstattung immer häufiger zur strafbaren Majestätsbeleidigung. Die absurd wirkende Terroranklage gegen die «Cumhuriyet»-Mannschaft zeigt, dass es den Behörden nur darauf ankommt, unbequeme Stimmen zum Schweigen zu bringen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und seine Regierung argumentieren, in Verfahren wie dem gegen die «Cumhuriyet»-Journalisten gehe es nicht um Pressefreiheit, sondern um terroristische Machenschaften. Der Hinweis wäre berechtigt, wenn die angeklagten Journalisten Bomben ge­bastelt oder Mordpläne geschmiedet hätten. Doch das behauptet nicht einmal die Staatsanwaltschaft. Was Ankara übersieht oder übersehen will, ist die Tatsache, dass der Terrorbegriff auf gewaltlose Meinungsäusserungen ausgedehnt wird. Durch diese Neudefinition wird die Verfolgung jeder Kritik möglich.

Die Kontrollfunktion durch die Justiz ist ausser Kraft gesetzt, weil die Regierung per Notstandsdekret viele Tausend Justizbeamte entlassen hat. Nicht genehme Urteile haben häufig die Entfernung der zuständigen Richter und Staatsanwälte zur Folge. Das Verfassungsgericht in Ankara ist zu schwach, um der Regierung etwas entgegenzusetzen. Urteile und Mahnungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes werden von Ankara ignoriert.

Erdogan hat also alle Karten in der Hand. Und dennoch haben die angeklagten Mitarbeiter von «Cumhuriyet» am Montag gezeigt, dass sich die Wahrheit selbst in einem unfairen Verfahren nicht ganz verheimlichen lässt. Die Journalisten prangerten in der öffentlichen Verhandlung Erdogans früheres Bündnis mit dem heute verteufelten Prediger Fethullah Gülen an – was dem Staatspräsidenten kaum recht ist. Sie sprachen offen aus, dass sie wegen ihrer Unabhängigkeit vor Gericht stehen – aus keinem anderen Grund.

Weil viele Medien auf Regierungslinie gebracht worden sind, werden längst nicht alle Türken davon erfahren. Doch findet der Prozess in einer Zeit statt, in der das knappe Ergebnis des umstrittenen Referendums im Frühjahr und kürzlich der starke Zulauf für den Protestmarsch der Opposition zeigen, dass eine wachsende Zahl von Menschen im Land nicht einverstanden sind mit dem Kurs des Präsidenten. Das Verfahren gegen die Journalisten ist der verzweifelte Versuch, diese Unzufriedenheit einfach zu ver­bieten – das macht den Prozess erst recht zu einem Armutszeugnis.

