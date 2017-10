Frankreich dreht an der Anti-Terror-Schraube

Es war ein Wahlversprechen von Emmanuel Macron: Frankreich soll den seit den Terrorattacken von 2015 geltenden Ausnahmezustand beendigen. An seine Stelle tritt ein Antiterrorgesetz, das die Kompetenzen der Polizei verstärkt: Sie kann Wohnungen, Autos und Menschen durchsuchen,Verdächtige unter Hausarrest stellen, Handys abhören, Moscheen schliessen – das Ganze unter der sehr oberflächlichen Kontrolle eines Richters.

Die Linke moniert, das Notrecht werde nicht abgelöst, sondern verewigt. Die Rechte klagt, das Gesetz gehe nicht weit genug. Die konservative Ex-Justizministerin Rachida Dati meinte, man könne «nicht akzeptieren, dass ein ganzes Land, ja ein Kontinent, von ein paar Individuen, die zu allem entschlossen sind, drangsaliert wird». Die französische Menschenrechtsliga konterte, man könne «nicht akzeptieren, dass die Rechtsordnung eines ganzes Landes wegen ein paar Individuen ausgehebelt wird».

Beides hat etwas für sich. Frankreich hat sich in den letzten Jahren unter dem Eindruck der permanenten Terrorbedrohung stark verändert. Wenn es noch eines Symbols bedurft hätte: Neuerdings wird sogar der Zugang zum Eiffelturm mit einer Glas- und Gitterwand geschützt. Seit der Jahrtausendwende sind in Paris ein Dutzend Antiterrorgesetze in Kraft getreten – jedes schärfer als das vorhergehende. Die Linke bremste jedes Mal und muss sich den Vorwurf gefallen lassen, den Er­eignissen hinterherzuhinken. Heute billigt sie Polizeikompetenzen, die sie vor den «Charlie Hebdo»- oder den Bataclan-Anschlägen noch abgelehnt hätte.

Die Rechte muss sich ihrerseits die Frage gefallen lassen,wo sie das Limit setzen will, wenn Bürger heute schon auf blossen Verdacht hin verhaftet oder mit Arrest belegt werden können – und zwar vonGeheimdiensten, die in Frankreich seit Napoleons Zeiten nicht im Ruf der reinen Rechtsstaatlichkeit stehen. Gerade in den Banlieue-Vierteln ist es entscheidend, dass die Polizei korrekt, das heisst eben auch kontrolliert vorgeht; sonst treibt sie die Maghrebinerjugend, die sich von den Gendarmen ohnehin diskriminiert fühlt, selbst in das Lager der salafistischen Staatsfeinde.

Macron hat dies erkannt: Er will in diesen Elendszonen eine Quartierpolizei einführen, die nicht Jihadisten jagt, sondern den Kontakt zur Bevölkerung pflegt. Das ist vielleicht ebenso wirkungsvoll wie ein Antiterrorgesetz.

