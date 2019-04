Macron will Steuern senken und Referenden erleichtern

Als Antwort auf die mehr als fünfmonatigen Sozialproteste der Maillots jaunes will Emmanuel Macron die Steuern senken und Referenden erleichtern. Der französische Staatschef kündigte am Donnerstag in Paris eine «deutliche» Senkung der Einkommenssteuer an. Zudem deutete der 41-Jährige eine mögliche Rückkehr zur Vermögenssteuer an, die seine Regierung weitgehend abgeschafft hatte. Die Massnahme werde im kommenden Jahr überprüft, sagte er im Elysée-Palast.