Macrons Beliebtheit ist deutlich gesunken

Nach zehn Wochen im Amt sehen mehr Franzosen ihren neuen Präsidenten Emmanuel Macron mit kritischeren Augen. In einer Umfrage zeigten sich nur noch 54 Prozent zufrieden mit Macrons Amtsführung – das waren zehn Prozentpunkte weniger als einen Monat zuvor.

Der Anteil der Unzufriedenen stieg binnen eines Monats von 35 Prozent auf 43 Prozent, wie aus der am Sonntag von der Zeitung «Journal du Dimanche» veröffentlichten Befragung hervorgeht.

Kritik nach Streit um Budgetkürzungen

Auch Macrons Premierminister Edouard Philippe büsste an Zustimmung ein. In der Umfrage des Instituts Ifop fiel seine Zustimmungsrate von 64 Prozent auf 56 Prozent. Nach seinem Amtsantritt Mitte Mai hatte Macron in Umfragen ausserordentlich hohe Zustimmungswerte erzielt. Die Stichwahl um die Präsidentschaft gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen hatte Macron im Mai mit mehr als 66 Prozent der Stimmen gewonnen.

In den vergangenen Tagen gab es scharfe Kritik an seinem Verhalten im Streit um Budgetkürzungen im Verteidigungshaushalt. Dieser führte zum Rücktritt des Generalstabschefs. (chi/sda)