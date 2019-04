Mehr als 200 Festnahmen bei Gelbwesten-Protesten in Paris

Während in Paris deutlich mehr Menschen als vor einer Woche auf die Strasse gingen, sank die Teilnehmerzahl landesweit nach Angaben des Innenministeriums auf weniger als 30'000 Menschen.

Die Demonstrationen in der französischen Hauptstadt hatten relativ ruhig begonnen. Ein kleinerer Protestzug, der an der Basilika Saint-Denis begann, verlief nach Polizeiangaben ohne Zwischenfall. Zu den ersten Zusammenstössen kam es am frühen Nachmittag in der Nähe des Bastille-Platzes und dem Platz der Republik.

«Bringt euch um, bringt euch um»

Demonstranten zündeten Motorroller an und warfen Flaschen und Gegenstände auf die Polizei, wie AFP-Journalisten berichteten. Zudem gab es aus den Reihen der Teilnehmer den Sprechchor «Bringt euch um, bringt euch um» - eine Anspielung auf eine Reihe von Selbstmorden unter Polizisten seit Beginn des Jahres. Auch Mülleimer, Absperrungen und Autos standen in Flammen. Die Sicherheitskräfte ging mit Tränengas gegen die Gelbwesten vor.

227 Menschen wurden nach Angaben der Pariser Präfektur vorläufig festgenommen. 178 Menschen kamen nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft in Polizeigewahrsam, darunter sechs Minderjährige. Die Polizei führte mehr als 20'500 Personenkontrollen durch.

Der Erste Beigeordnete der Pariser Bürgermeisterin, Emmanuel Grégoire, sprach von «sehr schweren» Schäden im Zuge der Ausschreitungen. Insgesamt beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums rund 9000 «Gelbwesten» an den Demonstrationen in der Hauptstadt – etwa doppelt so viele wie vor einer Woche.