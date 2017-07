Rechtsextremen-Schiff gestoppt – Kapitän in Haft

Ist dies das Ende der Mission «Defend Europe»? Das Schiff der rechtsextremen «Identitären Bewegung» ist beim zypriotischen Hafen Famagusta vor Anker gegangen und scheint von dort auch nicht mehr so schnell wegzukommen.

Der Kapitän der C-Star und sein Stellvertreter wurden festgenommen, wie die Zeitung «Kibris Postasi» berichtet. Das Schiff war von Mitgliedern der Identitären Bewegung gechartert worden, um Flüchtlinge an der Überfahrt über das Mittelmeer zu hindern.

Schlepper am Werk?

Im Internet wird spekuliert, der Kapitän habe sich als Schlepper entpuppt. Dies, obwohl die Identitären es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer durch NGOs zu verhindern. Dass tatsächlich Schlepper am Werk waren, wurde bislang von keiner offiziellen Seite bestätigt.

Weiter soll es sich bei der Schiffsbesatzung der C-Star um Tamilen handeln, die in Zypern um Asyl ersucht und für die Fahrt bezahlt haben. Auch hier ist die Faktenlage undurchsichtig.

«Das ist absurd», sagen die Identitären gegenüber dem «Kurier» auf den Vorwurf der Schlepperei angesprochen. Die Tamilen hätten an Bord eine Kapitänsausbildung absolviert. Auf Drängen von NGOs hätten sie dann in Zypern einen Asylantrag gestellt.

???????? The Asian training crew who left the ship in Cyprus was harassed at the airport. NGOs tried to convince them to apply for asylum.