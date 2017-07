Scharfes Geschütz gegen Erdogan

Der internationale Druck auf die Türkei, die Pressefreiheit zu wahren und nach dem Putschversuch faire Gerichtsverhandlungen zu garantieren, erhöhte sich am Freitag noch einmal. Eine Sprecherin des US-Aussenministeriums erklärte, man erwarte die Freilassung der inhaftierten Mitarbeiter der Zeitung «Cumhuriyet». Selbst der frühere türkische Präsident Abdullah Gül riet zur Freilassung, denn es brächte der türkischen Regierung «Erleichterung im In- und Ausland».

Vorwurf des Terrorismus

Den insgesamt 17 Mitarbeitern, welche diese Woche vor Gericht standen, warf die Staatsanwaltschaft unter anderem vor, sie seien Mitglieder einer bewaffneten terroristischen Organisation oder unterstützten diese. Sie forderte Gefängnisstrafen zwischen 7½ und 43 Jahren. Eine zusätz­liche Bestrafung forderte der Staatsanwalt am Freitag für den inhaftierten Enthüllungsjournalisten Ahmet Sik, nachdem dieser in seiner Verteidigung diese Woche schweres Geschütz gegen Staatspräsident Recep Tajib Erdogan aufgefahren hatte.

«Die Armee des Imams»

Sik erinnerte an sein Buch «Die Armee des Imams» von 2011, das bis heute verboten ist. Sik bezeichnet darin die langjährige Koalition zwischen Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) und der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen als «mafiaartige Regierung». Er wies auf das Vordringen der Gülen-Anhänger in Polizei und Justiz hin. Der damalige Premier Erdogan schimpfte über das Buch, es sei «gefährlicher als eine Bombe». Sik wurde wegen des Buchs 2011 verhaftet und blieb mehr als ein Jahr im Gefängnis. Zum Bruch zwischen Erdogan und Gülen kam es dann erst zwei Jahre später, 2013.

Der «Vorschlaghammer»

Ebenfalls im Jahr 2011 fand die Gerichtsverhandlung zur «Operation Vorschlaghammer» statt. Im Zug von Putschverdächtigungen wurden hohe Armeeoffiziere verurteilt und trat selbst der ­Generalstabschef zurück. Damit entstand Platz für Beförderungen in der Armee und erhöhte sich der Einfluss der Regierung auf diese. Unter anderem heute des Putschs beschuldigte Offiziere rückten damals nach. Daran änderte sich nichts, als 2015 die Urteile aufgehoben wurden, weil sie auf gefälschtem Belastungsmaterial basierten.

«Ihr habt uns betrogen»

Aus diesen Vorgängen zog Ahmet Sik den Schluss, die Zusammenarbeit der AKP mit Gülen habe zum Ziel gehabt, «die Macht über den Staat» zu erlangen. Die Putschgeneräle seien von Erdogans Partei auf ihre Posten gesetzt worden. Sik erinnerte in ­seiner Verteidigungsrede sodann an Erdogans Aussage nach dem Putsch («Wir wurden betrogen»).

Sik wörtlich, wie das von Journalisten im Gerichtssaal protokolliert wurde: «Diejenigen, die der Kritik und den Warnungen nicht zugehört haben, bis auf sie gezielt wurde, diejenigen, die den Staat und all seine Institutionen der Gang übertragen und an deren Verbrechen teilgenommen haben, wollen uns jetzt glauben machen, dass sie einfach nur ‹betrogen› wurden. Nein, ihr wurdet nicht betrogen. Im Gegenteil: Ihr habt uns alle betrogen.»

Erdogan selbst hat im August 2016 während einer Sitzung des religiösen Rates nach der staatlichen Agentur Anadolu seine Mitschuld am Vordringen der Gülen-Anhänger in den staatlichen Institutionen eingeräumt, allerdings mit etwas anderen Worten: «Ich bin (. . .) enttäuscht, dass das wahre Gesicht dieser Verräter nicht früher entlarvt wurde. Ich weiss, dass wir das vor Gott und vor dem Volk verantworten müssen. Mögen sie uns verzeihen.»

Ahmet Sik muss nun mit vier weiteren Mitstreitern im Gefängnis bleiben. Sieben Untersuchungshäftlinge liess das Gericht frei. Gegen alle Beschuldigten geht der Prozess weiter. Der Haftbefehl gegen den früheren Chefredaktor Can Dündar, der ins Ausland geflüchtet ist und inzwischen in Deutschland lebt, bleibt in Kraft. (Berner Zeitung)