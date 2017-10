Schweriner Charme in Bern

Am 3. Oktober ist Tag der deutschen Einheit. Einen Tag später, morgen Mittwoch, erreicht der deutsche Nationalfeiertag Bern. Die Botschaft lädt zum traditionellen Empfang, das Grusswort hält diesmal Manuela Schwesig. Die Ministerpräsidentin des ostdeutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Denn Schweizer Firmen sind als Investoren begehrt: 2012 hat Nestlé in Schwerin ein Kaffeekapselwerk in Betrieb genommen, das Burgdorfer Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed ist dort seit 2016 präsent. «Über 1500 neue Jobs sind in Mecklenburg-Vorpommern durch Schweizer Projekte entstanden», sagte die 43-jährige Schwesig vor ihrer Abreise in Schwerin, wo sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern Julia und Julian lebt.

Schwesig ist erst seit Juli Ministerpräsidentin von «McPomm», als sie notfallmässig für Erwin Sellering einsprang, der wegen seiner Krebserkrankung zurückgetreten war. Von 2008 bis 2013 hatte sie dessen Kabinett als Ministerin angehört. Der Besuch in der Schweiz ist erst ihre zweite Auslandsreise im neuen Amt. Davor war sie in Merkels schwarz-rotem Kabinett Familienministerin. Das Wahldebakel hat sie also nicht mehr in Berlin, sondern aus der Distanz miterlebt.

Die gebeutelte SPD leckt ihre Wunden, Schulz und Gabriel sind Vergangenheit. Die Zukunft der SPD ist weiblich, die neue starke Frau heisst Andrea Nahles. Die 47-jährige bisherige Arbeits­ministerin ist die neue SPD-Fraktionschefin. Soll die Zukunft der SPD dazu noch einen Ossi-Touch haben, dann ist die vier Jahre jüngere Schwesig die Idealbesetzung. Denn gerade im Osten Deutschlands ist der Absturz der SPD dramatisch. In den neuen Bundesländern ist die linke Volkspartei bei dieser Wahl – ausser in Brandenburg – überall auf den vierten Platz abgerutscht.

Schwesig versteht die Seelenlage in ihrer Heimat, sie ist in Seelow aufgewachsen, einer Kleinstadt zwischen der Märkischen Schweiz und Frankfurt an der Oder. Ihr ist eher als Nahles und anderen Westexponenten ein glaubwürdiger Umgang mit AfD-Wählern und Pegida-Sympathisanten zuzutrauen. Sie weiss, dass Arroganz gegen Wut nichts ausrichten kann. Einst wurde sie von Parteikollegen als «Küsten-Barbie» belächelt. Doch inzwischen ist die Ministerpräsidentin und Vizeparteivorsitzende zur Hoffnungsträgerin geworden.

Über kurz oder lang dürfte sie eine Hauptrolle in der SPD spielen, vielleicht gar als Rivalin von Nahles. Heute aber macht sich die Diplomfinanzwirtin vorerst in Bern mit Schweriner Charme für das bevölkerungsschwächste ostdeutsche Bundesland stark. (Berner Zeitung)