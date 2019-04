Zu Besuch bei Erdogans Kindheitsfreund

Hast du Kummer, steht dir eine Entscheidung bevor, sagte meine Grossmutter: Leg dich mit dem Wunsch schlafen, der Traum möge dir Antwort geben.

Meine Tante starb mit sechzehn an einer Gehirnblutung. Das Jahr darauf mein Grossvater an Leberzirrhose. Mein Onkel zog für das Studium nach Deutschland. Meine Eltern verkündeten, in die Schweiz auszuwandern. Meine Grossmutter verzweifelte. Dann träumte sie: Ihr Sohn, schwebend auf einer Schaukel über dem Bosporus. Der Mufti ihres Vertrauens deutete: Sein Leben zwischen zwei Ländern wird fliessen wie ein Bach. Lass ihn gehen, riet er, das Schicksal ist mächtiger als wir.