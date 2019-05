Abgeschottet und gespalten

In Hamburg wurde der Abschlussbericht einer Kommission vorgestellt, die den Betrugsfall fünf Monate lang analysiert hat. Volle Transparenz also, aber: Die Zitate sollten vor der Veröffentlichung autorisiert werden. «Wir haben in einem Ausmass Fehler gemacht, das, gemessen an den Massstäben dieses Hauses, unwürdig ist», fasste Chefredakteur Steffen Klusmann zusammen. Aus dem Bericht hat der ­«Spiegel» auf seine Art eine Geschichte gemacht, 17 Heftseiten.

Figuren erfunden

Im Dezember 2018 hatte der «Spiegel» die Fälschungen des preisgekrönten Reporters Relo­tius im eigenen Haus offengelegt – bevor es ein anderer tat, denn zu der Zeit waren auch eine US-Journalistin und zwei Blogger dem Reporter auf der Spur. Relo­tius hatte über Orte geschrieben, an denen er niemals war, er ­hatte Figuren erfunden und Zitate gefälscht. Vor seiner Zeit beim «Spiegel» auch in etlichen anderen Medien. Klusmann schätzte, 95 Prozent der rund 60 beim «Spiegel» veröffentlichten Geschichten seien «journalistisch wertlos», 9 seien komplett ­erfunden.

Um herauszufinden, wie die Fälschungen im Magazin hatten landen können, befragte eine Kommission mit zwei «Spiegel»-Kollegen und Brigitte Fehrle, frühere Chefredakteurin der «Berliner Zeitung», als externe Vertreterin, seit Anfang des Jahres Dutzende aktuelle und ­ehemalige Mitarbeiter. So ergibt sich nun das Bild eines recht frostigen, ­abgeschotteten und zugleich gespaltenen Hauses.

Am meisten schockiert habe sie bei ihrer Arbeit, sagte ­Brigitte Fehrle, wie man mit dem Kollegen umgegangen sei, der ­Relotius überführt hatte. Man habe viel zu lange geglaubt, hier schwärze ein freier Mitarbeiter einen Star­reporter an. Noch zwei Wochen nach Juan Morenos Vorwürfen hat der damalige Ressortleiter Matthias Geyer laut Bericht eine Titelgeschichte mit einem Einstieg von Relotius veröffentlicht. Trotz aller Zweifel. Der berichtet von einer Insel, auf die er laut Kommission wohl nie einen Fuss gesetzt hat.

«Die Geschichte des Jahres»

Der Abschlussbericht geht nach der internen Analyse ­relativ schnell dazu über, die ­Reportage als anfällige Textform sowie dubiose Praktiken, die demnach an Journalistenschulen gelehrt würden, als Ursachen zu ­reflektieren. Auf welch spezielle Art jedoch Reportagen beim «Spiegel» entstehen konnten, zeigt ein im Bericht zitierter Mailwechsel zwischen Geyer und seinen Autoren Relotius und Moreno über eine geplante Reportage. «Wir suchen nach einer Frau mit Kind. Sie kommt idealerweise aus einem absolut verschissenen Land (...) Sie setzt ihre Hoffnung auf ein neues, freies, gutes Leben in den USA (...) Es muss eine sein, die mithilfe eines Kojoten über die Grenze will (...) Wenn ihr die richtigen Leute findet, wird das die Geschichte des Jahres.»