AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke bricht TV-Interview ab

Am Sonntagabend ging ein ZDF-Interview in der Sendung «Berlin direkt» mit dem AfD-Politiker Björn Höcke mit einem Eklat zu Ende. Zunächst ging es im Gespräch um die Sprache von Björn Höcke, der zum rechtsnationalen Flügel seiner Partei gerechnet wird. Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen soll sich laut dem Interviewer bewusst bei Formulierungen bedienen, die an Vokabular aus der NS-Zeit erinnern.