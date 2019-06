Als die «Seufzer der Violinen» den D-Day ankündigten

Die Briten hatten, während die Sowjetunion nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 das Deutsche Reich mit Rohstoffen unterstützte, den Kampf gegen die Nazis lange alleine getragen. Erst nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 und der anschliessenden deutschen Kriegserklärung an die USA waren, wie der unbeugsame britische Kriegspremier Winston Churchill stets gehofft und was er intensiv betrieben hatte, die Amerikaner zur Kriegspartei geworden.

Nun also kommen sie doch noch zur Rettung der alten Welt, wie es Churchill 1940 beschworen hatte, als die freie Welt in Europa in den Abgrund blickte – «with all their power and might».

«Die ersten Männer draussen werden zerfetzt, bevor sie fünf Meter weit gekommen sind.»

Doch selbst für das Land der auch industriell fast unbegrenzten Möglichkeiten dauerte es mehr als zwei Jahre, bis im Süden Englands eine Invasionsstreitmacht bereitstand, die stark genug sein würde, die Befestigungslinie des Atlantikwalls zu durchbrechen und sich nicht von der deutschen Militärmaschinerie zurück ins Meer werfen zu lassen.

Der britische Historiker Andrew Roberts schreibt in seinem neuen Buch «Feuersturm»: «Jede amphibische Landung an der massiv verteidigten Küste Nordwesteuropas war mit grossen Risiken verbunden ... Eine schwere Niederlage in der Normandie 1944 hätte mit grosser Sicherheit dazu geführt, dass die Vereinigten Staaten ihre ‹Deutschland zuerst'-Strategie wieder aufgegeben und sich dem Krieg im Pazifik zugewandt hätten.»

5300 Schiffe und 11'000 Flugzeuge: Gesicherter Küstenabschnitt in der Normandie nach dem D-Day. Bild: Reuters

Als die Planungen angelaufen waren, sagte Churchill im Oktober 1943 zum US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt: «Mein lieber Freund, das ist bei weitem das grösste Unternehmen, das wir je versucht haben.»

Am 5. Juni sollte die Armada in See stechen, die grösste, welche die Welt bis dahin gesehen hatte. Ihr Ziel: Die Befreiung Westeuropas aus den Händen des Nazi-Imperiums, das zwar an der Ostfront auf dem Rückzug, aber noch längst nicht geschlagen war.

Von der Normandie aus sollte der Feldzug direkt ins Herz des Deutschen Reiches führen. Hunderte grosse Kriegsschiffe, mehr als 11'000 Kampfflugzeuge und mehr als zwei Millionen Soldaten standen bereit. Wegen schlechten Wetters wurde die Invasion jedoch um einen Tag verschoben, auf den 6. Juni.