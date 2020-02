«Als Populisten haben sie versagt»

Der Movimento Cinque Stelle ist implodiert. Das bestätigten die Resultate der Regionalwahlen in der Emilia Romagna und in Kalabrien vom 26. Januar. In der nördlichen Region erreichte die 5-Sterne-Bewegung gerade einmal 3,5 Prozent. Sieger war die Linke – trotz des monatelangen, hartnäckigen Wahlkampfs von Matteo Salvini, dem Chef der rechtspopulistischen Lega. Im Süden hatten die Fünf Sterne bei den Parlamentswahlen 2018 noch ihre besten Ergebnisse erzielt und die meisten Wahlkreise gewonnen. Nun kam ihr Kandidat nur noch auf 7,3 Prozent.