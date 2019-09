Angela Merkel kämpft um ihr Vermächtnis

Kanzlerin Angela Merkel meinte exakt dasselbe, als sie sagte, für «Pillepalle» – zwei Cent mehr für den Liter Benzin etwa – sei es jetzt zu spät. Man müsse die Weichen für die nächsten 30 Jahre stellen. Der Klimaschutz sei eine «Menschheitsherausforderung». Der ökologische Umbau der Gesellschaft werde Milliarden kosten, Nichtstun käme aber noch viel teurer zu stehen. Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich sonst aus dem Regierungshandeln strikt heraushält, forderte am Wochenende einen Durchbruch. In der Klimapolitik stehe auch der gute Ruf Deutschlands auf dem Spiel.

Antwort an die Jugend

So hängt nun also vieles von diesem Freitag ab, dem 20. September. Das Datum ist kein Zufall. Für denselben Tag haben die jugendlichen Demonstranten von «Fridays for Future» zum ersten weltweiten Klimastreik aufgerufen. Die deutsche Regierung will gleichentags mit einem ambitionierten Massnahmenpaket auf die Forderungen antworten. Merkel selbst soll die Kunde von der deutschen «Klimawende 2.0» drei Tage später bei der UNO in New York verbreiten – als leuchtendes Beispiel für Verantwortungsgefühl natürlich.

Tatsächlich handelt ihre Regierung weniger aus Verantwortungsgefühl als unter enormem politischem Druck. Extreme Hitze und Dürre, Greta Thunberg und die Schülerproteste haben die Klimakrise in Deutschland innert Monaten an die Spitze der politischen Agenda katapultiert. Das Thema entschied im Mai die Europawahl und liess die Grünen danach in den Umfragen sogar zur Union aufschliessen.

Der zuvor wenig interessierten Öffentlichkeit wurde auf einmal bewusst, dass Deutschland im Klimaschutz längst kein Vorbild mehr ist. In den vergangenen Jahren ist der CO 2 kaum noch gesunken. Deutschland verpasst das für 2020 vereinbarte Ziel – 40 Prozent weniger CO 2 als 1990 – bei weitem. Im Verkehr sind die Emissionen seit 1990 nicht gesunken, sondern sogar um ein Fünftel gestiegen. Auch der Bedarf an Heizenergie hat sich kaum verringert. Das neue Klimapaket soll nun sicherstellen, dass Deutschland wenigstens seine Reduktionsziele für 2030 einhält – minus 55 Prozent.

Der Handlungsdruck steigt auch deshalb, weil die Reduktionsziele gemäss Pariser Abkommen und EU-Vorgaben keine unverbindlichen Absichtserklärungen mehr sind, sondern vertragliche Verpflichtungen. Dem Staat wie einzelnen Unternehmen, etwa den Autobauern, drohen ab 2020 Strafzahlungen in Milliardenhöhe, falls sie es nicht schaffen, die Vorgaben einzuhalten.