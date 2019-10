Britisches Parlament stimmt für Neuwahlen am 12. Dezember

Eigentlich ist dem britischen Wahlgesetz zufolge eine Zweidrittelmehrheit notwendig, um eine vorgezogene Neuwahl anzusetzen. Ohne Labour-Unterstützung war das nicht zu erreichen. Regulär hätte in Grossbritannien erst wieder 2022 gewählt werden sollen.

Hürde umgangen

Doch mit dem am Dienstag im Eilverfahren durch das Unterhaus gepeitschten Neuwahlgesetz konnte dieses Erfordernis umgegangen werden. Den Ausschlag für den Erfolg hatten die kleineren Oppositionsparteien, die Schottische Nationalpartei SNP und die Liberaldemokraten, gegeben. Sie signalisierten bereits am Wochenende ihre Unterstützung für eine Neuwahl.

Einziger Streitpunkt war der genaue Wahltermin. Während Johnson erst am 12. Dezember wählen lassen wollte, sprachen sich die SNP und Liberale für den 9. Dezember aus. Die Regierung setzte sich schliesslich durch. Mit der Unterstützung der kleineren Parteien für das Neuwahlgesetz hatte Labour sein Veto verloren, weil schon eine einfache Mehrheit zur Verabschiedung ausreichte. Labour steht derzeit in den Umfragen relativ schlecht da. Die Partei versprach sich von einer Neuwahl im kommenden Jahr bessere Chancen.

Corbyn: Zeit reif für einen echten Wandel

Trotzdem gab Labour seinen Widerstand gegen eine Neuwahl am Morgen auf. Ein ungeregelter Brexit sei nun ausgeschlossen, daher werde Labour einer Parlamentswahl zustimmen, sagte Parteichef Jeremy Corbyn während der Debatte. «Es ist Zeit für einen echten Wandel. Ich habe immer gesagt, dass wir eine Wahl unterstützen werden, wenn ein No Deal vom Tisch ist», sagte der 70-Jährige.

Am Dienstag segneten die EU-Staats- und Regierungschefs den Brexit-Aufschub offiziell ab, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk via Twitter mitteilte. «An meine britischen Freunde (...) bitte nutzt diese Zeit bestmöglich», schrieb Tusk weiter. Der EU-Austritt soll nun spätestens am 31. Januar erfolgen. Er ist aber auch früher möglich, wenn eine Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingt.

To my British friends, The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time. I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 29, 2019