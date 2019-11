Brexit! Jetzt aber wirklich

Ex-Premierministerin Theresa May war allerdings krachend daran gescheitert, weil auch Mitglieder ihrer eigenen Fraktion gegen sie gestimmt hatten. Der amtierende Premier Boris Johnson hat, trotz des Versprechens, eher in einem Graben zu sterben als eine Verschiebung in Brüssel zu beantragen, bis heute keinen Austritt bewerkstelligt. Labour wiederum verspricht mittlerweile einen neuen Deal mit Brüssel und ein zweites Referendum.

Am Sonntagnachmittag, bei der Präsentation des Tory-Wahlprogramms im mittelenglischen Telford, erneuerte Johnson nun sein Versprechen. Der Brexit solle noch vor Weihnachten beschlossen und spätestens Ende Januar 2020 vollzogen sein. «Let's get Brexit done – Unleash Britains Potential», «Lasst uns den Brexit schaffen und das Potenzial des Landes entfesseln», lautet daher auch die Überschrift des Programms.

Johnson betonte in seiner Rede erneut, was er zuletzt immer wieder betont hatte: Er habe diese Wahl nicht gewollt, er habe den Aufschub nicht gewollt, aber das Unterhaus habe sich ihm in den Weg gestellt. Nun brauche er ein sicheres Mandat der Wähler, eine ausreichende Mehrheit, damit er sich endlich wichtigeren Dingen zuwenden könne. «Der Einsatz war nie höher», rief Johnson in den Saal, «die Entscheidung war nie dramatischer.»

Das Land habe die Wahl zwischen dem Chaos einer sozialistischen Regierung, die von den schottischen Nationalisten unterstützt werde, und einer modernen, konservativen, massvoll agierenden Tory-Regierung. Wie ein künftiger Freihandelsvertrag mit der EU aussehen soll oder wie die ökonomischen Auswirkungen des Brexits abgefedert werden sollen, gab der Premierminister in Telford nicht preis.

Finanzexperten: Programm wenig innovativ

Der zweite, gravierende Unterschied zu den Wahlen des letzten Jahrzehnts ist der Umgang mit öffentlichem Geld: Vorbei die Zeit, als die Konservativen den Staatshaushalt sanieren wollten. Vorbei auch die Zeit, in der Labour nur massvoll in den Umbau des Landes investieren wollte. Bei der Präsentation des Labour-Manifests vergangene Woche hatte Parteichef Jeremy Corbyn versprochen, milliardenhohe Investitionen in den sozialen Wohnungsbau, in Klimaschutz, Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Internet würden nicht aus den Taschen der Normalverdiener gezahlt. Vielmehr sollten reiche Briten und Öl- und Gasfirmen mit höheren Steuerabgaben die Milliardenausgaben finanzieren.