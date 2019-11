Brüssel startet Strafverfahren gegen Grossbritannien

Die Was-wäre-wenn-Frage, die in den vergangenen Tagen in Brüssel viele gestellt hatten, wurde am Donnerstagabend mit deutlichen Worten beantwortet: «Die Europäische Kommission leitet ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Vereinigte Königreich ein, nachdem dieses es unterlassen hat, einen Kandidaten für das Amt eines EU-Kommissars vorzuschlagen», heisst es in einer Mitteilung, die die EU-Behörde gegen 18 Uhr verschickte. Grossbritannien hatte am Mittwochabend per Brief angekündigt, wegen der anstehenden Wahlen am 12. Dezember keinen Kommissar in die neue Kommission zu entsenden. Diese Entscheidung habe man analysiert und sei zu dem Schluss gekommen, «dass das Vereinigte Königreich gegen seine Verpflichtungen aus dem EU-Vertrag verstösst», heisst es in der Mitteilung der Kommission.