Cinque Stelle geben letzten grossen Kampf auf

Die Cinque Stelle und ihr viel belächelter Transportminister Danilo Toninelli beriefen eine Kommission, die die Kosten mit dem Nutzen abglich. Im vergangenen Februar kam sie zu dem Schluss, dass der Bau ein Verlustgeschäft sei: Fast sieben Milliarden Euro würde man verlieren, wenn man da mitmache. Die Kriterien der Studie und die Expertise der Kommission waren umstritten. Doch Conte machte sich die Ergebnisse zu eigen. So, sagte der Premierminister damals, habe es keinen Sinn, die TAV zu bauen. Dann wurde es still, bis zu seiner grossen Kehrtwende auf Facebook.

«Das ist die vernichtendste Niederlage in der gesamten Geschichte der Bewegung», kommentiert die Zeitung «Il Fatto Quotidiano», die alle Kämpfe der Cinque Stelle mitträgt. «Die Cinque Stelle waren schon No-TAV-Aktivisten, bevor es die Partei überhaupt gab.» Die Schlacht an der Seite des Volkes des Val di Susa gegen das «dümmste, anachronistischste, umweltschädlichste, teuerste Bauwerk Europas», wie der «Fatto» es nennt, war gewissermassen die Keimzelle der Cinque Stelle. Sie haben sie geopfert, nachdem sie davor schon ihren Widerstand gegen das grosse Stahlwerk Ilva in Taranto und die Gasleitung Tap in Melendugno aufgegeben hatten.

Alles verglüht in einem Jahr

Dem «Capo politico» der Partei, Vizepremier Luigi Di Maio, wird vorgeworfen, er habe sich hinter Conte versteckt. Nach der Liveschaltung gab Di Maio vor, er sei empört. Er sagte, das Parlament müsse über die Vorlage entscheiden. Doch der Ausgang dieser Abstimmung ist programmiert, das weiss Di Maio. Es fehlte der Partei die Kraft, Stirn zu bieten, obschon sie Seniorpartnerin in der Regierung ist. Theoretisch wenigstens. In der Praxis gewinnt mal wieder Salvini.

Von Beppe Grillo hört man, er fühle sich betrogen. «Das ist nicht mehr meine Bewegung», soll er seiner Entourage gesagt haben. Viel bleibt ja auch nicht mehr übrig von Seele und Idealismus der Anfänge. In einem einzigen Jahr an der Regierung ist alles verglüht.