D-Day-Gedenkfeier: Furcht vor einem Trump-Eklat

Zum 75. Jahrestag wird am Mittwoch und Donnerstag mit Festakten in Grossbritannien und Frankreich an die Alliierten-Landung erinnert. Alle Augen richten sich auf US-Präsident Donald Trump, der unter den Verbündeten für Zwietracht sorgt. Mit Grausen erinnert sich der US-Veteran Charles Norman Shay an die blutigen Schlachten in der Normandie. «Viele meiner Freunde sind ums Leben gekommen», sagt der fast 95-Jährige.

Schon 1943 hatten die Führer der USA, der Sowjetunion und Grossbritanniens - Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin und Winston Churchill - eine Landung in Nordfrankreich beschlossen, um eine neue Front im Kampf gegen Hitler-Deutschland zu eröffnen. Monatelang wurde der von US-General Dwight D. Eisenhower befehligte gigantische Militäreinsatz «Overlord» vorbereitet.

«Ok, let's go»

In den frühen Morgenstunden des 5. Juni gab Eisenhower dann mit seinem berühmten «Ok, let's go» grünes Licht. Mehr als 130'000 Soldaten aus den USA, Kanada und Grossbritannien landeten an fünf Stränden in Nordfrankreich, denen sie die Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword gaben, gut 20'000 weitere Soldaten sprangen mit Fallschirmen über der Region ab.

Die Gegenwehr der Deutschen fiel heftig aus: Am Ende des «längsten Tags» waren mehr als 3000 alliierte Soldaten tot. Doch der Einsatz gelang und sollte massgeblich zur Niederlage von Nazi-Deutschland beitragen.

Wie bereits zum 70. Jahrestag des D-Days vor fünf Jahren nimmt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an den Gedenkfeiern teil. Sie wird dazu in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth erwartet, wo sie unter anderem auf Queen Elizabeth II., Premierministerin Theresa May und Trump trifft.

In Portsmouth besteigen rund 300 britische Veteranen mit ihren Familien ein Schiff und landen in den Morgenstunden des 6. Juni in der Normandie - wie zehntausende Soldaten vor 75 Jahren. Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron leiten dann die zentrale Gedenkfeier auf dem US-Soldatenfriedhof im nordfranzösischen Colleville-sur-Mer.