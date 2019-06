«Dänische Volkspartei ist die grosse Verliererin»

Bei der Parlamentswahl in Dänemark sind den Wahlnachfragen zufolge die Sozialdemokraten die grossen Gewinner und die rechtspopulistische Dänische Volkspartei DF die grossen Verlierer.

Dänemark also die Insel der Seligen in stürmischen Zeiten? Leider nein. Denn das Rezept, mit dem die etablierten Parteien die Volksparti hier wieder auf Zwergenmass stutzen ist ein gefährliches: Sie kopieren einfach grossse Teile ihrer Agenda. Sie machen die Rechten überflüssig, indem sie selbst in der Ausländer- und Flüchtlingspolitik nach rechts rücken. Die rechtspopulistische Dänische Volkspartei hat die Politik und die Gesellschaft in dem Land in den letzten zwei Jahrzehnten weit nach rechts gezogen, ohne dass sie jemals selbst an der Regierung gewesen wäre. In Dänemark gilt heute als normal (zum Beispiel die Verschickung eines Teils der Flüchtlinge auf eine unbewohnte Insel), was anderswo noch immer undenkbar wäre.