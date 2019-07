Das Ringen um Junckers Nachfolge wird vertagt

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihre Beratungen über die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in grosser Runde am Montag ohne Ergebnis wieder unterbrochen. Der Gipfel war bereits am Sonntagabend für neun Stunden unterbrochen worden, in denen in bilateralen Gesprächen und kleineren Runden nach einer Lösung gesucht wurde.