Denkwürdiger Umsturz in Italien

In weniger als einem Jahr ist es Matteo Salvini gelungen, das Kräfteverhältnis innerhalb der populistischen römischen Regierung auf den Kopf zu stellen. Seine rechtsnationalistische, europaskeptische Lega ist gemäss Hochrechnungen von 2 Uhr früh zum ersten Mal in der Geschichte Italiens stärkste Kraft im Land. Bei den Europawahlen hat die Partei des Vizepremiers und Innenministers etwa 33 Prozent der Stimmen gewonnen. Das ist zwar nicht ganz so viel, wie es Umfragen vor den Wahlen angedeutet hatten: Sie sahen die Lega bei 33 bis 36 Prozent. Doch Salvinis Sieg ist spektakulär. Sein Triumph versetzt die Regierung in ein Dilemma.