Der Begriff Brexit verbindet sich für immer mit ihrem Namen

Mays Anspruch vom Sommer 2016, die Briten zusammenzuführen und soziale Ungerechtigkeit aller Art zu bekämpfen, hatte keinerlei Folgen. Stattdessen präsentiert sich Grossbritannien heute gespaltener denn je und auf der politischen Bühne geradezu gelähmt.

Am Ende, und das ist auch May schmerzlichst bewusst, wird ihr Name der Nachwelt ein einziges Wort ins Gedächtnis rufen: Der Brexit wurde buchstäblich zum Schicksal dieser Tory-Politikerin. Der Brexit war die Herausforderung, der sie sich 2016 stellen wollte. Ihr Land aus der EU zu führen, sah sie als ihren persönlichen Auftrag an.

Aber sich dieser Aufgabe zu entledigen, ist ihr nicht gelungen. Statt das Problem zu lösen, hat sie es noch wesentlich verschärft. Drei Jahre nach dem Referendum steckt das Vereinigte Königreich «im Limbo», zwischen allen Welten, fest.

Neuerdings findet sich Grossbritannien sogar auf einem gefährlichen Konfrontationskurs mit seinen Nachbarn und langjährigen Partnern. Scharfe Worte sind in den letzten Tagen, im Vorfeld des Regierungswechsels, zwischen beiden Seiten gefallen. Ein No-Deal-Fiasko rückt immer näher. Beide Kandidaten für die May-Nachfolge – Boris Johnson und Jeremy Hunt – geben sich in dieser Frage kompromisslos – wiewohl Wirtschaftsexperten just gewarnt haben, das Land werde enorme Verluste erleiden, wenn es sich nicht einige mit der EU.

May hatte keinen Plan

Kurz nach dem Referendum, im Sommer vor drei Jahren, sah alles noch ganz anders aus für die damalige britische Innenministerin. May galt, als sie ins Amt rutschte, als kühle, als kompetente Managerin. Ihre Partei betrachtete sie als zuverlässig, als Arbeitstier, als gewissenhafte Administratorin. Sie werde pflichtbewusst «den Willen des Volkes umsetzen», gelobte die Pfarrerstochter damals feierlich.

Aber von Anfang an fehlte es May an einem Plan – und am nötigen Kommunikationsvermögen. Gestützt auf eine kleine Gruppe von Beratern, suchte sie ohne viel Rücksprache mit der eigenen Gefolgschaft oder den Oppositionsparteien einen «eigenen» Weg zum Exit hin. Unterdessen folgte sie, wie schon David Cameron vor ihr, willig dem Druck der Brexit-Hardliner, die sich nach dem Referendumsresultat vollends obenauf fanden. Da sie schon als Innenministerin eine scharfe Anti-Immigrations-Politik verfolgt hatte, fiel es ihr leicht, sich mit den entsprechenden Instinkten des nationalkonservativen Teils ihrer Partei zu identifizieren.