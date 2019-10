Der Plan hinter Johnsons Neuwahl-Vorschlag

Boris Johnson wird am Montag einen Antrag auf Neuwahlen im Unterhaus einbringen, über den am kommenden Dienstag abgestimmt werden soll. Das teilte der britische Premierminister in mehreren Fernsehinterviews und in einem Brief an den Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, mit. Johnson will Wahlen am 12. Dezember ansetzen. Er braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Johnson hat keine Mehrheit im Parlament und sagte, Neuwahlen seien der einzige Weg, um das politische Patt zu beenden. Johnson will dem Parlament bis zum 6. November Zeit geben, über den mit Brüssel ausgehandelten EU-Austrittsvertrag zu beraten und diesen womöglich zu bestätigen; danach würde das Parlament für den Wahlkampf für einige Wochen aufgelöst.