Die Britischen Inseln bröckeln ins Meer

Vorsichtshalber liessen sie die Transportbalken am neuen Standort unter dem Leuchtturm liegen – für den Fall, dass Belle-Tout nach und nach noch weiter ins Landesinnere befördert werden muss. Die sensationelle Aktion war damals in aller Munde. Anderswo rutschten dagegen Häuser und ganze Hotels ins Meer, die niemand rechtzeitig weggeschleppt hatte.

Nach Auskunft des britischen Umweltamtes droht rund 9000 Gebäuden ein ähnliches Los. Der regierungsamtliche Ausschuss für Klimawandel schätzt, dass bis zum Jahr 2080 sogar weitere 100'000 Häuser «über die Klippe» gehen könnten, wenn, wie mittlerweile befürchtet, Sturm, Regen und Erosion wegen des Klimawandels zunehmen und der Meeresspiegel um einen vollen Meter steigt. Und das wären nur die Opfer bröckelnder Küsten auf der Insel.

Millionen Briten steht im Ansturm der Wetter und Wogen regelmässige oder gar permanente Überflutung ihrer Häuser und Wohnungen bevor. Ganze Strassennetze und Eisenbahntrassen, fast hundert Bahnhöfe, aber auch zahllose Kraftwerke, Ölraffinerien, Gas-Terminals und rund tausend hochgiftige Abfalllager in tief gelegenen Landstrichen an den Küsten sind über kurz oder lang gefährdet. In den letzten Jahren haben immer häufiger eintretende grosse Überschwemmungen das Ausmass dieser Gefahr deutlich gemacht.

«Mit immer höheren Dämmen können wir einen Krieg gegen das Wasser nicht gewinnen.»Emma Howard Boyd, Umweltamt

Für Emma Howard Boyd, die Chefin des Umweltamtes, besteht kein Zweifel mehr daran, was auf ihre Landsleute da zukommt – und warum. «Überschwemmungen hat es natürlich immer gegeben», meinte sie. «Aber der Klimawandel nimmt zu und beschleunigt diese Gefahren. Und wir können einen Krieg gegen das Wasser nicht gewinnen, indem wir nur immer höhere Dämme bauen.» Stattdessen brauche man, meint Boyd, «eine ganz andere Philosophie».

In den vergangenen Jahren versuchte man sich in Grossbritannien mit mächtigen Hafenmauern und Betondämmen gegen die vordringenden Wasser zu schützen. Inzwischen bevorzugen das Umweltamt und führende Politiker natürliche Massnahmen wie Verteilerkanäle fürs Wasser, durchlässige Dämme und neue Wald- und Heideland-Plantagen. Auch an den Bau besser gewappneter Häuser wird gedacht.