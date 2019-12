Die Frauenrechtlerin und das Bordell

Seyran Ates hat einen Ruf als mutige Kämpferin, seit vielen Jahren betreibt sie eine Anwaltskanzlei in Berlin, mit der sie vor allem Hilfe suchenden Frauen zur Seite steht. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, ihr kommendes solle von Prostitution handeln, so erzählt sie Journalisten. Seyran Ates, 56 Jahre alt, ist seit langem auch eine lautstarke Kritikerin der Prostitution, das sei «moderne Sklaverei», hiess es in einem Appell der Zeitschrift «Emma», den sie im Jahr 2013 mit unterzeichnete. «Das System Prostitution brutalisiert das Begehren.»