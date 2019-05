Die Nostalgie der Nationalisten nervt

Allein: Viele Dichter und Denker des 19. Jahrhunderts sahen ihre Zeit deutlich finsterer. Die industrielle Revolution, die Ankunft der Maschinen, die Verstädterung und Entfremdung von Natur und dörflicher Struktur brachten neben Elektrizität und Eisenbahn auch Krisen und Zweifel. Ja, das 19. Jahrhundert war selber eine Zeit der Nostalgie, in der Romantiker von Brauchtum und edlen Wilden schwärmten. Beschleunigung und Wandel schienen die Gegenwart von der Vergangenheit abzukoppeln. Ab 1800, so der Historiker Peter Fritzsche, ging das Gefühl um, etwas Essenzielles verloren, das Selbst in der Vergangenheit zurückgelassen zu haben. Auch damals hiess es: Wir haben uns verloren.

Jahrhundert der Not

Es war jenes Sehnen nach Vergangenheit, das im 19. Jahrhundert die Nationen prägte. Gelehrte, Politiker, Literaten – die Elite – schufen nationale Fahnen, Hochsprachen, Sportanlässe, Feiertage, Hymnen, stets mit Verweis auf die gemeinsame Geschichte. Aus Regionen, Tälern, Grafschaften wurden Staaten, und wer kein echtes, einendes Epos fand, erfand sich eines, wie die finnische Kalevala. Die heutigen Nationen sind Konstrukte des 19. Jahrhunderts, und sie dienten exakt dazu, die entschwindende Vergangenheit an die rasende Gegenwart anzubinden. Die Schweiz wurde im 19. Jahrhundert zum Bundesstaat – und zum Land der Sennen, Jodler, Schwinger. Dieses bäuerliche Kleid war das romantische Antidot zur realen Dynamik. Was heutige Nationalisten retten wollen, war schon damals ein Traum.

Schwärmerei erfordert Zeit und Wohlstand. Für die meisten Europäer war das 19. Jahrhundert keine Blütezeit, sondern geprägt von Armut, Ausbeutung, Kinderarbeit, Branntweinpest und mangelhafter Hygiene. Es war die Zeit massenhafter Auswanderung aus Gründen der Not und Abenteuerlust, eine Zeit der Ungleichheit, der stimmrechtslosen Frauen, der Weggesperrten und Verwahrten. Für die allermeisten eher anstrengend. Dass diese Zeit heute von Kräften besungen wird, die sich Gegner der Eliten nennen, ist ein Hohn.

Beneiden mag man das 19. Jahrhundert wohl um den Frieden, den es Europa brachte. Die Furcht vor Revolutionen liess die Herrscher nach 1815 verstärkt kooperieren. Dieses Konzert der Grossmächte vermied viel offenen Krieg. Heute scheinen vor allem die Anti-EU-Kräfte zu kooperieren, Bannon schwafelt von einer «Supergroup» der Nationalisten. Was dran ist, wird die Europawahl zeigen.

Freiwillig zusammenstehen

Zusammentun aber sollten sich die Pro-Europäer. Die Nostalgie der Jeder-für-sich-Nationalisten schadet uns allen. Denn während wir Rekonstruktionspläne für Notre-Dame und das Berliner Schlosses wälzen und grübeln, ob wir eher im 19. oder doch im 9. Jahrhundert so richtig «uns selber» waren, erstarken unsentimentale Kräfte, in China und anderswo. Sie haben auch viel Geschichte, aber drängen nach vorn damit.

Wenn Europa die Welt mit ein paar Ideen wie Menschenrechte, Privatheit oder Rechtssicherheit mitprägen will – draussen, nicht in einem Museum hinter Mauern –, so muss es jetzt zu schwärmen aufhören. Freiwillig zusammenstehen, bevor es zusammengetrieben wird. Die Zukunft liegt vor, nicht hinter uns. Europas grosse Zeit muss das 21. Jahrhundert sein. Alles andere ist aufgeben.