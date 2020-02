Die Türkei gründet eine Tierpolizei

Ein Häuschen ist blau, das andere hat ein rosa Dach, auf dem dritten steht: Kedi Evi, Katzenhaus. Katzen haben ja angeblich sieben Leben, wer Istanbul kennt, kann den Tieren nur raten, eines davon in der Stadt am Bosporus zu verbringen. Dort stellt man Katzenhütten auf Gehsteige und in Grünanlagen. Anwohner bauen diese Katzenvillen, oft ausgestattet mit Decke und Napf, auch die Stadtverwaltung tut es. Immer liegt irgendwo Futter für die Heerscharen auf vier Beinen. Es gibt Film-Epen über die Katzen von Istanbul, Gedichte, Lieder – sie sind stets präsente Mitbewohner in der Sechzehn-Millionen-Metropole. Erstaunlich gut kommen sie auch mit den Strassenhunden aus, die ebenfalls sehr zahlreich sind und vom vielen Gefüttertwerden meist recht faul herumliegen.