Drama bis zuletzt in Rom

Di Maios Ambitionen

Doch ist er auch parteilos? In der populistischen Regierung hatte es immer geheissen, Conte sei ein Notar von Lega und Cinque Stelle, der nur über die Einhaltung des Koalitionsvertrags wachen sollte. Spätestens seit der Standpauke im Senat und den Umarmungen der Minister von den Cinque Stelle ist er nun ein Politiker in aller Form. Ein Stern. Und als solcher, finden die Sozialdemokraten, soll er auch gezählt werden, wenn über die gerechte Vergabe der Posten in der neuen Regierung geredet wird.

Hier kommt Luigi Di Maio ins Spiel, der Chef der Cinque Stelle. Der kämpft gerade um sein politisches Überleben, nachdem die Partei unter seiner Leitung viel Gunst im Volk verloren hat. Bei jeder Gelegenheit erhöht Di Maio nun den Einsatz, um Zingaretti in die Ecke zu drängen. Er soll nicht nur ein klares Bekenntnis zu Conte als Premier verlangt haben, sondern für sich selbst einen Verbleib im Amt des Vizepremiers und dazu das Innenministerium.

Den Sozialdemokraten ging das viel zu weit. Da sie Conte für einen Stern halten, soll es nur einen Vizepremier geben – einer der Ihren, für die Balance. Und im Innenministerium wünschen sie sich jemanden, der nicht so direkt mit Salvinis Migrationspolitik verbunden ist wie Di Maio. Ausserdem pocht der Partito ­Democratico für sich auf einige gewichtige Ressorts, damit die Wende auch nach aussen klar erkennbar wird. Die Rede ist vom Wirtschafts-, Arbeits-, Industrie- und Aussenministerium.

Salvini wirft beiden Parteien deshalb vor, sie klebten an ihren «poltrone», an Sitzen und Posten also. Sie hätten diesen «Umsturz» schon lange geplant, behauptet er. Das ist eine etwas merkwürdige Erzählweise: Salvini war es ja, der am 9. August alle überraschte mit seinem Sommermanöver. Nun redet er schon wie der neue Oppositionschef.