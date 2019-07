Ein Dorf macht dicht

Ein stattliches Haus hat er gekauft, renovierungsbedürftig, aber auch sehr geräumig. An der Toreinfahrt stehen steinerne Löwen, im Vorgarten wuchern Rosen. Die ruhige Strasse ist ideal für Kinder. Sie mündet in Felder, am Horizont kurbeln Windräder. Hier in Weikendorf, Ortsteil Dörfles, Niederösterreich, will Khalid Abu El Hosna eine neue Heimat für sich, seine Frau und die neun Kinder finden.