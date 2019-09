Es wird eng für Netanyahu

Mit dieser Aussage, exakt eine Woche vor der Parlamentswahl an diesem Dienstag, wollte der Politiker des rechtsnationalen ­Likud um Stimmen der etwa 400'000 Siedler werben. Auch wenn er dadurch mit den Parteien des rechten Blocks konkurriert, mit denen er eine Koalition bilden will: Der 69-Jährige strebt um jeden Preis eine fünfte Amtszeit an. Für Netanyahu geht es um mehr als einen Wahlsieg. Nur als Regierungschef kann er seinen Plan umsetzen, sich mit einem Immunitätsgesetz vor Anklagen in drei Korruptionsfällen zu schützen. Zwei Wochen nach der Wahl muss er sich einer Anhörung stellen, dann wird über die Anklagen entschieden.

Es droht ein Déjà-vu

Netanyahu, der häufig als «politischer Zauberer» tituliert wird, hat schon viele Krisen überstanden. In diesem Wahlkampf hatte er jedoch mit Querschlägen auch von Verbündeten zu kämpfen. Die Bedrohung durch den Iran war erneut ein von Netanyahu befeuertes Dauerthema. Aber just US-Präsident Donald Trump fiel ihm in den Rücken mit der Ankündigung, er wolle sich mit dem Erzfeind Israels treffen.

Ausserdem kamen Netanyahu seine wichtigsten Ansprechpartner in Washington abhanden: der von Trump gefeuerte Sicherheitsberater John Bolton und Nahost-Verhandler Jason Greenblatt. Hatte Trump Netanyahu vor der Wahl im April noch mit der Anerkennung der von Israel annektierten Golanhöhen unterstützt, so stellte er nun nur ein Verteidigungsabkommen in Aussicht.

Glaubt man den Umfragen, stehen Netanyahus Chancen, nach zehn Jahren erneut eine rechte Regierung zu bilden, schlecht. In zwei der letzten Umfragen führt knapp das zentristische blau-weisse Bündnis von Benny Gantz, das liberale Kräfte und weiter rechts stehende Politiker vereint. In zwei anderen Umfragen liegt Netanyahus Likud-Partei, die die liberale Kulanu-Partei integriert hat, vorn. Netanyahu droht ein Déjà-vu: Keine der Umfragen geht davon aus, dass es für Likud reichen könnte, gemeinsam mit denultraorthodoxen Parteien Shas und Vereinigtes Thora-Judentum sowie der Partei Neue Rechte eine Koalition zu bilden.

Viele Experten rechnen mit einer «Regierung der nationalen Einheit».

Netanyahu ist wie nach der Wahl im April auf Avigdor Lieberman als Mehrheitsbeschaffer angewiesen. Der ehemalige Verteidigungsminister hatte Netanyahu die Gefolgschaft versagt, woraufhin der Ministerpräsident nach den laut Gesetz möglichen 42 Verhandlungstagen im Mai sein Scheitern eingestehen musste. Er setzte Neuwahlen durch, um zu verhindern, dass Präsident Reuven Rivlin seinen knapp unterlegenen Herausforderer Gantz den Regierungsbildungsauftrag erteilte.