Feindliche Töne aus London

Beleidigte Klage von Michael Gove

Zur täglichen Brüsseler Routine gehört der Appell des britischen Sprechers an die EU, ihre «Verweigerungshaltung» aufzugeben: Neue Gespräche würden «mit grösster Energie und Hingabe sowie im Geiste der Freundschaft» geführt. Dabei sind es weiter eher feindliche Töne, die aus London zu vernehmen ist. Die beleidigte Klage von Michael Gove, dem für die No-Deal-Planung zuständigen Minister, die EU sei Schuld am Stillstand, wird in Brüssel folglich ignoriert. An dieses «blame game» ist man ebenso gewöhnt wie an unerwünschte Ratschläge: So forderte Brexit-Minister Stephen Barclay Barnier auf, sich ein neues Verhandlungsmandat zu holen, denn schliesslich seien 61 Prozent der EU-Abgeordneten neu. «Völliger Quatsch», sagt ein EU-Diplomat dazu, denn die neue Brexit-Gruppe des Europaparlaments unterstütze den bisherigen Rahmen: Es nennt als zentrale Punkte Frieden auf der irischen Insel, gleiche Rechte für Bürger sowie die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen Londons.

Unabhängig vom Verlauf der Gespräche in Biarritz wird es von September an viel Arbeit für die Brexit-Taskforce geben. Denn wenn der No Deal zum 31. Oktober nahen sollte, müssen Gespräche mit dem künftigen Drittstaat Grossbritannien vorbereitet werden. Das Mandat müssten die Staats- und Regierungschefs Mitte Oktober beim nächsten Gipfel erteilen. Welche Fragen zu klären sind, bevor man über Handel und Marktzugang ringt, haben Barnier und Juncker schon benannt. Sie sind altbekannt: Bürgerrechte, Irland und Finanzen.