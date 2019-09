«Für Salvini wird es schwierig»

Italien hat eine neue Regierung.Welches sind ihre grössten Herausforderungen?

Die neue Regierung aus dem Partito Democratico und den 5 Stelle ist seit gestern vereidigt. Das neue Kabinett braucht nun das Vertrauen des Parlaments, also der Kammer und des Senats, wo PD und 5 Stelle die Mehrheit haben. Es dürfte also keine Überraschungen geben. Dann muss die Regierung bis im Herbst das Haushaltsgesetz für 2020 verabschieden. Angesichts der hohen italienischen Verschuldung glaube ich nicht, dass es uns die EU erlauben wird, die 3-Prozent-Maastricht-Regel deutlich zu überschreiten. Es muss also gespart werden. Aber die ganz grosse Herausforderung ist eine andere.