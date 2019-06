«Gar nicht so einfach, mich zu ersetzen»

Denn es gibt keine Mehrheit für niemanden, zumindest nicht für einen der drei offiziellen Kandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Also weder für Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei (EVP), den Sozialdemokraten Frans Timmermans noch für die liberale Margrethe Vestager.

Es ist ein Befund, der uns natürlich vor Herausforderungen stellt.Angela Merkel

Deswegen, so erläutert die Bundeskanzlerin, wird es am Sonntag, den 30. Juni einen Sondergipfel geben, bei dem das Paket für die zu vergebenden Posten geschnürt werden soll. Bis dahin soll vor allem EU-Ratspräsident Donald Tusk Konsultationen führen - sowohl mit den Fraktionschefs des Europaparlaments, das den Nachfolger von Jean-Claude Juncker wählen muss und am 2. Juli zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt, als auch mit den Vertretern der politischen Parteien.

Denn für Merkel ist klar: "Wir wollen auf gar keinen Fall eine Krise mit dem Parlament." Es müsse vermieden werden, so die Kanzlerin, dass "das, was wir vorschlagen, nicht akzeptiert wird. Das wäre nicht gut für die Arbeit der Europäischen Union in den nächsten fünf Jahren."

Für Macron sind Kompetenz und politische Erfahrung wichtig

Merkel hat sich öffentlich klar hinter Weber gestellt, und sie ist um zwei Uhr morgens nicht bereit, den CSU-Vize offiziell aus dem Rennen zu nehmen. Es habe im Rat keine Abstimmungen gegeben - und sie werde «erst am Ende des Prozesses» sagen können, ob ihre EVP Weber fallen lassen müsse und das Spitzenkandidaten-Prinzip beerdigen werde. Die Lage im EU-Parlament sei verfahren, referiert Merkel: Dort haben die Fraktionschefs von der neuen liberalen Gemeinschaft, und den Sozialisten gesagt, sie könnten Weber nicht unterstützen, die EVP wiederum sagt es anders herum. Merkels Fazit: «Dadurch sind auch keine Mehrheiten erkennbar.»

Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei (EVP) wird von Angela Merkel unterstützt. Foto: Reuters

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigt sich nach dem Gipfeltreffen nicht gerade überrascht. Mit einer gewissen Zufriedenheit stellt er allerdings fest, dass es keine Mehrheit für Weber gebe. Macron macht in der Nacht zum Freitag erneut deutlich, dass für ihn vor allem Kompetenz und politische Erfahrung als Kriterien gelten. Und genau diese spricht der Franzose dem CSU-Mann ab. Es sei nun an Tusk, Namen bis zum Sondergipfel am 30. Juni vorzuschlagen.