Genie des schlechten Geschmacks

Mit Boris, wie ihn die Briten meistens nennen, ist es so eine Sache. Seit er denken kann, so scheint es, will er Premierminister werden, weswegen man ihn bekämpfte und verspottete, und doch wirkte er immer unvermeidlich. Das personelle Angebot ist inzwischen überschaubar in der Politik, auch in Grossbritannien, und wenn einer so gut schreiben und reden kann, dass ihn die halbe Welt kennt, ja, wenn einer sogar in der Lage ist, eine Frisur zum Markenzeichen zu machen, allein indem er sich nicht kämmt, dann deutet das auf ein ausgeprägtes Talent hin. Die Frage ist bloss: welches Talent? Hat Johnson das Zeug zum guten Politiker, oder ist er nur ein Star, der nichts kann, aber hell leuchtet, bevor er verglüht?

Als Boris Johnson 2014 sein Buch über Winston Churchill schrieb, muss er gewusst haben, dass man ihm vorhalten würde, er schreibe nur über sich selbst. Zu offensichtlich berauschte er sich an den Ähnlichkeiten zwischen ihm und seinem berühmten Protagonisten: beide formulieren wie Götter, beide besitzen Witz im Übermass, und beide sind berüchtigt dafür, einem Witz alles zu opfern, ob die Wahrheit, den guten Geschmack oder gar die Karriere. Churchill machte sich im Lauf seines langen Lebens unmöglich, weil es ihm so leicht fiel, andere zu beleidigen, ebenso mangelte es ihm oft an Demut.

Video: Boris Johnsons lustigste Momente