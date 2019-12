Geteiltes Königreich

Schottland hatte sich im Referendum 2016 deutlich für einen EU-Verbleib ausgesprochen, jetzt gelingt der Nationalpartei in Schottland (SNP) ein unerwartet hoher Zugewinn an Parlamentssitzen. 48 von 55 Wahlkreisen gehen an die SNP. 13 mehr als bei der vorigen Wahl 2017. Die SNP will Schottland in die Unabhängigkeit führen und gleichzeitig in der Europäischen Union halten. Das dürfte für die neue britische Regierung zum Problem werden.

Parteivorsitzende Nicola Sturgeon erklärt, nach diesem Ergebnis «muss der Premierminister akzeptieren, dass ich ein Mandat habe, Schottland eine alternative Zukunft anzubieten». Die SNP strebt ein neuerliches Unabhängigkeits-Referendum an, nachdem 2014 eine knappe Mehrheit der Schotten für einen Verbleib in Grossbritannien gestimmt habe. Die Regierung in Westminster müsste allerdings zustimmen und Boris Johnson hat das mehrfach ausgeschlossen. Sturgeon setzt Johnson nun erneut unter Druck: «Es liegt an den Tories zu entscheiden, was ihr Plan B ist, wenn mein Plan A gerade eine Bestätigung erhalten hat.» Allerdings profitiert auch die SNP vom Mehrheitswahlrecht, proportional verfehlt sie mit 45 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit.