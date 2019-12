«Helfen Sie uns, Frau von der Leyen!»

Ihr Land bildet in der EU überall das Schlusslicht: korrupteste Behörden, tiefstes Einkommen, die am meisten unterdrückte Presse. Was ist los in Bulgarien?

Die Korruption ist ein riesiges Problem für uns. 2,5 der 7 Millionen Bulgarenhaben das Land verlassen. 1,5 Millionen leben unter der Armutsgrenze von 190 Franken im Monat. Von der EU fliesst viel Geld zum Beispiel in die bulgarische Infrastruktur, vor allem in den Strassenbau. Doch 40 bis 50 Prozent des investierten Geldes wird abgezweigt, geht an korrupte Politiker. Der Zustand der Strassen ist katastrophal. Zwölf Monate nach dem Bau fangen wir wieder mit Reparaturen an. Letztes Jahr gab es einen schweren Unfall mit einem Bus, sechzehn Menschen starben. Die Untersuchung hat ergeben, dass die Strasse miserabel gemacht und die Oberfläche deshalb glitschig war, der Belag war nicht richtig abgemischt. Experten sagen, dass das im ganzen Land so ist.