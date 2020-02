Chronologie des Grauens: Immer wieder rechte Gewalt Rechtsextreme Anschläge geschehen in Deutschland in trauriger Regelmässigkeit. Ein Überblick von Amadeu António Kiowa bis Walter Lübcke. Christian Simon

Ein Demonstrant übermalt während einer Demonstration gegen den Verfassungsschutz die Fahndungsbilder der NSU-Mitglieder Zschäpe (l-r), Böhnhardt und Mundlos. Foto: picture alliance/dpa

Rechte verüben in Deutschland mit trauriger Regelmässigkeit Gewalt. So wurden zwischen Januar und August 2019 nach Angaben der Bundesregierung 542 Gewalttaten mit rechtem Hintergrund erfasst, mindestens 240 Menschen wurden verletzt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, selbst benannt nach einem Todesopfer rechter Gewalt, kam nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle in ihrer Zählung auf mindestens 198 Tote seit der Wiedervereinigung. In dieser Statistik sind Gewaltverbrechen ohne Tote noch nicht einmal erfasst.

Nur wenige rechtsextreme Gewalttaten erregen so grosse Aufmerksamkeit wie das mutmasslich extremistisch motivierte Attentat von Hanau (zum Nachrichtenticker) oder die Mordserie des NSU – eine der tödlichsten Terrorgruppen in der Geschichte der Bundesrepublik. Immer wieder gelangen einzelne Fälle zu trauriger Berühmtheit. Einige Beispiele von vielen: