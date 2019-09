Jacques Chirac prägte über Jahrzehnte das Bild Frankreichs

In die Geschichtsbücher wird Chirac allerdings auch eingehen, weil er 2011 als erster ehemaliger Staatschef im Nachkriegsfrankreich verurteilt wurde.

Im hohen Alter von 79 Jahren verdonnerte ihn ein Gericht in Paris zu zwei Jahren Haft auf Bewährung, weil er in seiner Zeit als Pariser Bürgermeister in den 1990er Jahren ein System von Scheinarbeitsstellen aufgebaut hatte. Chirac bezahlte knapp dreissig Mitarbeiter aus der Stadtkasse, obwohl sie gar nicht für die Verwaltung arbeiteten, sondern teils für seine Partei.

Berechnender Machtmensch

Seine politische Karriere hatte der am 29. November 1932 in Paris geborene Sohn aus einer Bankiersfamilie mit einigen Wendungen begonnen. Als junger Mann liebäugelte er zunächst mit dem Kommunismus, dann verortete er sich aber bei der Konservativen. Er besuchte die Elitehochschule ENA und heiratete Bernadette Chodron de Courcel, eine Aristokratin, mit der er zwei Töchter hatte und die er zeitlebens siezte. Ende der 1950er Jahre leistete der 1,90-Meter-Mann seinen Militärdienst in Algerien ab.

Dann, im Alter von nur 34 Jahren, trat der Abgeordnete der zentralfranzösischen Region Corrèze erstmals in die Regierung in Paris als Staatssekretär damals noch unter de Gaulle ein. Der «Bulldozer», wie einer seiner Spitznamen lautete, wurde mit gerade einmal 41 Jahren zum Premierminister unter Präsident Valéry Giscard d'Estaing ernannt. Doch der liberale Staatschef liess ihm wenig Spielraum und so trat Chirac 1976 zurück.

Der von seinen Kritikern als berechnender Machtmensch beschriebene Chirac gründete daraufhin seine eigene politische Vereinigung, die RPR, und wurde 1977 zum Bürgermeister von Paris gewählt. Bis 1995 blieb er Oberhaupt der französischen Hauptstadt und versuchte von dort aus mehrfach, den Elysée-Palast zu erobern. Doch gegen den Sozialisten François Mitterrand kam er nicht an. Chirac arbeitete aber als Premierminister in den 1980er Jahren in einer politischen Zwangsehe mit Mitterrand zusammen.