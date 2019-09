Jeder Vierte darf rein

Um die neue italienische Regierung zu entlasten und die Verteilung von Flüchtlingen in Europa voranzubringen, will die deutsche Regierung jeden vierten Flüchtling einreisen lassen, der nach einer Seenotrettung in Italien gelandet ist.

Auch Paris macht mit

Frankreich soll angeblich ebenfalls bereit sein, 25 Prozent dieser Migranten zu übernehmen. Damit zeichnet sich erstmals eine vorläufige Lösung bei der Flüchtlingsverteilung in Europa ab. Der Vorschlag soll beim Treffen der EU-Innenminister am 23. September in Malta fixiert und im Oktober dem Europäischen Rat vorgelegt werden.