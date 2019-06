Jetzt hat Johnson nur noch einen Konkurrenten

Das Kandidatenfeld «ausgesiebt» haben in den letzten Tagen die 313 Abgeordneten der Konservativen im Unterhaus. Die Wahl zwischen den beiden letzten Kandidaten sollen nun aber die 160'000 eingeschriebenen Parteimitglieder der Tories treffen, und zwar per Briefwahl, vom 4. Juli an. Wer am 22. Juli als neuer Parteichef feststeht, soll dann auch nächster Premierminister im Vereinigten Königreich sein.

Zur Zurückhaltung gedrängt

Bei der Parteibasis war Boris Johnson in allen Umfragen deutlich beliebter als sein Gegner. Hunt kann nur hoffen, dass Johnson sich auf der Zielgerade noch selbst zu Fall bringt, etwa durch einen Fehltritt grandioser Art. Bisher hat er das vermieden. Sein Team hat ihn zur Zurückhaltung gedrängt. In der Anfangsphase des Wahlkampfs trat er praktisch gar nicht in Erscheinung. In den nächsten Wochen ist das nicht mehr möglich. Johnson muss an vielen Wahlveranstaltungen und Fernsehdebatten teilnehmen.

Johnsons Herausforderer Jeremy Hunt. Foto: Getty Images

An Spott über Johnson mangelt es allerdings schon jetzt nicht – vor allem in Sachen Brexit. Johnson war ja der Erste, der erklärt hat, an dem von London und Brüssel vereinbarten Datum des 31. Oktober müsse Grossbritannien endgültig aus der EU austreten, «mit oder ohne Deal». Er hatte sogar verkündet, wenn nötig würde er die mit der EU vertraglich abgesprochene «Scheidungssumme» von 39 Milliarden Pfund einfach einbehalten. Derart starke Worte haben ihm die Unterstützung der meisten Brexit-Hardliner seiner Partei eingetragen.

Moderate Konservative berichten, Johnson habe ihnen in privaten Gesprächen etwas ganz anderes versprochen – nämlich einen Brexit «sanftester» Art. Tatsächlich hat der Favorit fürs Amt des Parteichefs seine Hardliner arg verunsichert, als er bei der TV-Debatte vor einigen Tagen den 31. Oktober plötzlich nicht mehr als definitives Austrittsdatum bezeichnete. Stattdessen sprach er davon, dass ein Austritt zu diesem Datum «ausgesprochen machbar» sei.

Wohlhabend und etwas steif

Herausforderer Johnsons ist also Aussenminister Jeremy Hunt, der gestern beim Kampf um Platz 2 Umweltminister Michael Gove äusserst knapp aus dem Rennen warf. Hunt hat, genau wie Johnson, gelobt, Grossbritannien «notfalls» auch ohne Deal mit Brüssel aus der EU zu führen. Er wäre allerdings zu einem zeitlichen Aufschub beim Brexit bereit. Der etwas steife und äusserst wohlhabende Tory-Politiker, der stets seine Fähigkeiten als «erfolgreicher Unternehmer» herausstreicht, hält sich schlicht für besser geeignet, was die Verhandlungen mit der EU angeht. In sein Verhandlungsteam würde Hunt auch Vertreter der Tory-Rechten und der Ulster-Unionisten aufnehmen. Sein persönlicher Vorzug sei, meint der Minister, dass ihm die Europäer «vertrauen» würden. Auf keinen Fall dürfe es zu Neuwahlen kommen, bevor der Brexit vollzogen sei – sonst wäre es um seine Partei geschehen.