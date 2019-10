Johnson hat ein Dutzend Kröten geschluckt

Die DUP, die nordirische Kleinpartei, die mit ihren zehn Stimmen im Unterhaus eine Schlüsselrolle spielt, verweigert die Unterschrift. Damit fehlen den Tories, die vor wenigen Wochen 21 ihrer Abgeordneten aus der Fraktion geworfen hatten, weil diese ein No-Deal-Szenario verhindern wollten, wichtige Stimmen. Die Brexiteers sind nicht alle an Bord; Labour sieht endlich die Chance, sich zu profilieren, und will am Samstag für ein zweites Referendum stimmen. Die Lage im Unterhaus ist also schwer einzuschätzen. Der notorische Spieler Johnson setzt darauf, dass das Bedürfnis nach innerem politischen Frieden so gross ist, dass zum Schluss genügend Stimmen zusammenkommen. Wenn nicht, steht er da, wo Theresa May stand: ohne Deal.

Es gibt Insider in London, die vermuten, dass es Johnson darauf anlege: zu scheitern, um No Deal zu erzwingen und in Neuwahlen zu triumphieren – als Sieger, der seinen Sieg wegen unerträglicher Ränke im Parlament nicht einfahren durfte. Tatsächlich hält er die Drohkulisse eines harten Brexits aufrecht, indem er mitteilt, er werde keinesfalls um eine weitere Verlängerung bitten. Und die EU spielt mit. Ein Aufschub werde nicht nötig sein, heisst es aus Brüssel. Auch hier spielt Johnson Vabanque, er sagt: No Deal oder mein Deal. Er übt maximalen Druck aus und lässt es darauf ankommen. Was eine Metapher für den ganzen Brexit ist.